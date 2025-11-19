РЕКЛАМА
Ученые зафиксировали гигантский выброс плазмы на Солнце размером в 80 раз больше Земли
Сегодня 14:06 Природа
Поделиться

В ночь на 20 ноября астрономы зафиксировали отрыв от Солнца гигантского протуберанца размером свыше миллиона километров.

фото: © Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Плазменное образование, получившее неофициальное название «царь-протуберанец», превосходит диаметр нашей планеты примерно в 80 раз. Уникальные кадры события опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Выброс произошел на северном полюсе Солнца. По своим масштабам он сопоставим с легендарным протуберанцем «Grand Daddy», наблюдавшимся в 1946 году. Ученые предполагают, что источник активности, вызвавший это событие, находится на обратной стороне светила и скрыт от прямого наблюдения.

Как отмечают специалисты, тремя днями ранее из той же области, где формировался протуберанец, было выброшено другое крупное облако плазмы. Ожидается, что 21 ноября оно достигнет межзвездного объекта 3I/ATLAS, находящегося в 230 млн км от Солнца. Вероятно, оба выброса, а также две мощнейшие за год вспышки (X5.1 и X4.0), произошедшие на прошлой неделе, связаны с активностью одного и того же центра — области 4274, которая сейчас скрыта на обратной стороне Солнца.

Протуберанцы — это крупные образования из относительно холодного и плотного вещества (в основном водорода), которые поднимаются над поверхностью Солнца и удерживаются там магнитным полем (прим. автора).

Ранее мы сообщали, что на Солнце зафиксирована мощная вспышка.

Обсудить (0) в ленту
