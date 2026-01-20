Ученые зафиксировали изменение формы мозга у астронавтов после полетов

Полученные данные, по словам ученых, являются важными для планирования долгосрочных миссий, поскольку помогут обеспечить безопасность и здоровье астронавтов.
Группа американских ученых выяснила, что мозг астронавтов может менять форму и положение во время пребывания в космосе. На исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ссылается сайт РБК.
Согласно данным ученых, после космического полета мозг астронавтов наклонялся и смещался вверх и назад внутри черепа относительно их нормального положения на Земле. По словам экспертов, затронутые области связаны с укачиванием, дезориентацией и потерей равновесия.
Ученые проанализировали МРТ-снимки 26 астронавтов до и после их пребывания на орбите. Время, проведенное участниками в космосе, варьировалось от нескольких недель до шести месяцев. Некоторые из них провели на космической станции около года — у них отмечены наибольшие изменения.
Изменения затронули зоны, связанные с восприятием движения, укачиванием и дезориентацией. На Земле они могут способствовать проблемам с равновесием, поскольку астронавтам необходимо заново адаптироваться к земной гравитации.
Также после пребывания в космосе специалисты отмечали у астронавтов потерю костной массы, ухудшение мышечной силы и перераспределение жидкости.
