Учёных в Карелии уважают не меньше, чем в Петербурге

В республике отмечается высокий уровень признания профессий, связанных с наукой.
45% жителей Карелии считают научные профессии наиболее уважаемыми в обществе. Этот показатель соизмерим с уровнем Санкт-Петербурга (46%), ставшим максимальным в стране. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса рекрутинга hh.ru.
— Инженеры с высшим образованием также получают достойную оценку — 41%, что выше среднероссийского уровня (37%), — отметили там.
При этом престиж IТ-профессий в республике оказался самым низким в стране — всего 39%, тогда как в субъектах Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов этот показатель достиг 58%.
Кроме того, в Карелии высоко ценятся врачи (33%)
— Это подчёркивает историческое значение Карелии как одного из центров знаний и технологий, — отметили эксперты.