Защита окружающей среды требует осознанности и совместной работы власти, ученых и населения

Современный человек постепенно меняет потребительское отношение к живой природе на осознанную заботу о ней. Ученый секретарь и ведущий научный сотрудник лаборатории паразитологии растений и животных Института биологии КарНЦ РАН Елизавета Матвеева считает, что ускорить этот процесс поможет экологическое просвещение.

— Сейчас в обществе уже есть осознание необходимости сохранения природы, но только совместными усилиями власти, науки и населения можно добиться хороших результатов. Проекты, музеи, открытые лекции, экскурсии, мастер-классы научной направленности — все это помогает нам, как научной организации, реализовать главную задачу — дать знания людям об окружающей их среде, и показать, как можно и нужно жить в ладу с природой, ― рассказала Елизавета Матвеева.

Экологический туризм, разделение мусора, субботники и другие формы заботы о природе становятся все популярнее, особенно среди молодежи. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко подтвердил это данными исследований.

— Вопрос охраны окружающей среды является одним из самых приоритетных по социологическим исследованиям. 66% опрошенных «поколения Z» волнует вопрос экологии, ― отмечает Сергей Кириенко.

Государство старается дать молодежи возможность предложить свои идеи в сфере защиты окружающей среды и получить средства на их воплощение. Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко отметила, что в правительстве проводится системная работа и сейчас очень важно не отпускать это направление.

Примером экологического просвещения в стране стал форум «Экосистема. Заповедный край», второй этап которого пройдет в Камчатском крае с 29 августа по 4 сентября. Сейчас идет подготовка второго этапа форума. Подать заявку можно до 29 июля на сайте.

На форуме соберутся активисты экологических движений, молодые ученые лидеры некоммерческих организаций и проектов в сфере экологии. Они обменяются практиками в области охраны окружающей среды и повышении экологической грамотности среди молодежи. И самое главное, появится возможность воплотить в жизнь лучшие идеи за счет грантов.

В первом этапе Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Устойчивое развитие», который состоялся в Вологодской области, приняли участие около восьми тысяч человек. Поддержку Росмолодежи получили 13 лучших проектов на общую сумму более 5,5 млн рублей.

Участники форума считают, что, вовлекая людей в процесс познания природных явлений, можно найти новые подходы и формы повышения экологической грамотности. Это необходимо для того, чтобы человек научился использовать природные ресурсы рационально и смог сохранить живую и удивительную природу для будущих поколений.