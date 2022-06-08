Ученый-экономист заметила рост доверия инвесторов к Карелии

Инвестиционные соглашения, подписанные в ходе Петербурского международного экономического форума между властями Карелии и представителями бизнеса, подтвердили привлекательность региона для вложения капиталов.

Такое мнение высказала старший научный сотрудник отдела региональной экономической политики Института экономики КарНЦ РАН Любовь Кулакова.

Главным итогом форума стало подписание 15 инвестиционных соглашений, которые позволят привлечь в экономику Карелии более 46 млрд рублей инвестиций. По мнению Кулаковой, подписание таких соглашений означает высокий уровень доверия инвесторов к Карелии.

«В современных реалиях одним из самых важных инструментов развития территории является фактор доверия. Карелии доверяют!», — считает эксперт.

В национальном рейтинге инвестиционного климата республика вошла в топ-40 регионов России.

По словам представителя КарНЦ РАН, на позицию в рейтинге повлияла положительная динамика и достижение высоких показателей по нескольким критериям. В их числе наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов; оценка работы механизма государственно-частного партнерства в регионе; работа регионального Совета по улучшению инвестиционного климата; качество инвестиционного портала региона; оценка эффективности институтов поддержки экспорта; низкое число жалоб предпринимателей на незаконные действия правоохранительных органов в субъектах РФ; оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство.

Как представители бизнеса и эксперты оценили итоги форума, читайте здесь.