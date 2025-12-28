Учёный из Карелии удостоен Золотой медали РАН имени В. Н. Сукачёва

Президиум Российской академии наук присудил Золотую медаль имени В. Н. Сукачёва доктору биологических наук Александру Крышеню.

Награда присуждена на основании постановления Президиума РАН от 23 декабря 2025 года, сообщает Карельский научный центр РАН. Золотая медаль имени В. Н. Сукачёва вручается за наиболее значимые научные работы в области экологии биологических систем.



Александр Крышень является главным научным сотрудником лаборатории динамики и продуктивности таёжных лесов Института леса КарНЦ РАН. Он специализируется в областях экологии, фитоценологии и лесоведения. За годы научной деятельности учёный опубликовал 279 работ, включая 11 монографий.



Ученый активно участвует в научной жизни страны и является заместителем председателя Научного совета по лесу РАН, экспертом РАН, членом Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при Комитете Совета Федерации.



Высокая награда присуждена за выдающийся цикл работ в области изучения структуры и динамики лесных экосистем.

Ранее впервые в истории учёному из КарНЦ РАН присвоено почётное звание «Профессор РАН».