Новости

Гимнастки из Петрозаводска взяли серебро на Всероссийских соревнованиях

12:32

Глава Петрозаводска поручила запустить новый автобусный маршрут

12:17

Учёный из Карелии удостоен Золотой медали РАН имени В. Н. Сукачёва

12:02

Инна Колыхматова пожелала петрозаводчанам мира и благополучия в 2026 году

11:50

Более 20 килограммов недоброкачественной продукции обнаружили в кафе в Прионежском районе

11:32

Открыта продажа авиабилетов из Петрозаводска в Минск

11:22

В Питкяранте супруги Поздеевы отметили 25 лет совместной жизни

11:17

Wink в белом — ТВ, кино и сериалы, которые жители Карелии всегда могут взять с собой

11:10

Жителю Олонца дали 4 года колонии за помощь в сбыте наркотиков и хранение запрещённых веществ

10:40

Мужчина с подозрительным предметом угрожал заминировать магазин в Петрозаводске

10:21

Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума с 2000 года

09:58

Индексация выплат и новые меры поддержки: что изменится в России в социальной сфере в 2026-м году

09:35

В Петрозаводске капитально отремонтировали первый этаж поликлиники №2

08:59

В России началась самая короткая рабочая неделя в году

08:39

Шестеро жителей Карелии попались на рубке новогодних елей в лесу

08:21

В Карелии началась регистрация команд для участия в соревнованиях по зимнему рыбатлону

08:01

Путин подписал закон о домовых чатах в MAX

07:41

Американские ученые выяснили, что бедность на 60% повышает риск смерти

07:20

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях от электроэнергии

07:00

Систему оценивания в одной из школ Костомукши изменили после жалоб родителей

06:41

Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов

00:10

Учёный из Карелии удостоен Золотой медали РАН имени В. Н. Сукачёва
Сегодня 12:02 Наука
Президиум Российской академии наук присудил Золотую медаль имени В. Н. Сукачёва доктору биологических наук Александру Крышеню.

фото: © Карельский научный центр РАН

Награда присуждена на основании постановления Президиума РАН от 23 декабря 2025 года, сообщает Карельский научный центр РАН. Золотая медаль имени В. Н. Сукачёва вручается за наиболее значимые научные работы в области экологии биологических систем.

Александр Крышень является главным научным сотрудником лаборатории динамики и продуктивности таёжных лесов Института леса КарНЦ РАН. Он специализируется в областях экологии, фитоценологии и лесоведения. За годы научной деятельности учёный опубликовал 279 работ, включая 11 монографий.

Ученый активно участвует в научной жизни страны и является заместителем председателя Научного совета по лесу РАН, экспертом РАН, членом Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при Комитете Совета Федерации.

Высокая награда присуждена за выдающийся цикл работ в области изучения структуры и динамики лесных экосистем.

Ранее впервые в истории учёному из КарНЦ РАН присвоено почётное звание «Профессор РАН».

