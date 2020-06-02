Ученый из Петрозаводска рассказал, куда движутся клещи из Карелии

Вырубки лесов и глобальное потепление способствуют расширению ареала таежных клещей.

Об этом заявил в интервью "Столице на Онего" заведующий лабораторией паразитологии растений и животных Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук Сергей Бугмырин.

"Вырубки, как локальный фактор, влияют на численность клеща, - пояснил ученый. - Дело в том, что на определенном этапе сукцессии леса формируются благоприятные условия для таежного клеща. В частности, после масштабных вырубок тайги происходит замещение хвойных лесов лиственными и смешанными лиственно-хвойными, формируется довольно толстый слой подстилки из листвы, а вместе с потеплением это способствует расширению ареала клещей".



Сергей Бугмырин. Фото: Валерий Поташов

Как отметил Бугмырин, таежный клещ движется не только на север, но и на запад. "Если в 50-е годы прошлого столетия считалось, что западная граница обитания таежного клеща проходит по центральной Карелии, то сейчас он регистрируется уже в Финляндии и Швеции. Изменения климата, действительно, происходят, и увеличение теплого периода, необходимого для завершения всех этапов метаморфоза клеща, способствуют расширению территории его обитания", - рассказал ученый.

Какие территории Карелии представляют наибольшую угрозу с точки зрения нападения клещей на человека, читайте в статье "Таежный клещ идет на запад".