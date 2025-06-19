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Ученый Пироговского университета объяснил, как правильно выбирать минеральную воду

Новости. Общество
00:10, 24 Июня 2025

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Ассистент кафедры фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Денис Борозденко рассказал о важных критериях выбора минеральной воды для повседневного употребления и оздоровительных целей.

Специалист выделил три основных вида минеральных вод на основании содержания солей и рассказал, для каких случаев подходит каждая из них. Первый тип — столовая вода (до 1 г/л солей). Второй — лечебно-столовая (1–10 г/л). Третий — лечебная (более 10 г/л).

Обычную столовую минеральную воду можно употреблять ежедневно (около литра в сутки для взрослого человека), так как содержание солей в ней меньше суточной потребности организма. В данном случае вода будет профилактировать такие заболевания, как остеопороз (источник кальция) и анемию (источник железа), а также будет улучшать моторику ЖКТ (магний, хлориды) и способствовать борьбе с неврозами (магний).

Летом, с потом организм теряет больше солей, поэтому в жару лучше отдавать предпочтение лечебно-столовой минеральной воде, с большей минерализацией, такая же вода подходит во время интенсивных спортивных тренировок. Лечебная вода применяются строго по медицинским показаниям.

Эксперт отмечает, что людям с гипертонией и болезнями почек стоит ограничить потребление из-за высокого содержания натрия и кальция, которые могут усугубить состояние.

«Минеральная вода — это не просто напиток, а дополнительный источник микроэлементов. Важно выбирать её осознанно», — подчеркнул Борозденко.

В заключение ученый рекомендует обращать внимание на состав воды на этикетке и при наличии хронических заболеваний консультироваться с врачом.

 

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