Ученый раскрыл влияние коронавируса на мышление

Вирусолог объяснил, как перенесенная коронавирусная инфекция влияет на когнитивные способности.

Одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции может стать ухудшение когнитивных способностей. О постковидном синдроме рассказал aif.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«У инфекционных болезней не бывает безобидных последствий. При вирусном заболевании органы и системы организма оказываются под долговременным таким ударом. У человека вырабатываются антитела, снова он не заболеет, но последствия в той или иной степени ощутит, вплоть до ухудшения когнитивных способностей, то есть может снизиться скорость мышления», — объяснил эксперт.

Ранее Аграновский отметил, что дать точную оценку последствиям перенесенного ковида и штаммов группы «Омикрон» можно только через несколько лет. По его словам, об этих вирусах еще нет полной информации, поэтому должно пройти больше времени, чтобы собрать необходимые сведения. Вирусолог подчеркнул, что постковидный синдром — это реальность.