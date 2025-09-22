Ученый рассказал, куда ушла вода из карельских озер

«Столица на Онего» спросила у крупнейшего ученого в стране, доктора наук Николая Филатова, почему карельские водоемы этой осенью так сильно обмелели.

Многие жители Карелии обратили внимание на экстремально низкий уровень воды в наших озерах и реках. Низкий уровень на Ладоге, заонежские паблики сообщают о низком уровень в Онего, причем буквально пересохли некоторые реки.

Автор этого материала побывал на озере Сегозеро в Медвежьегорском районе. Местные старожилы утверждают, что такой низкой воды в озере не припомнят. Напомним, что Сегозеро стало водохранилищем в 1957 году, когда после строительства воды на реке Сегежа, уровень воды поднялся на 6 метров. Под водой оказалась значительная часть суши, и сотни пней, которые когда-то были лесом. Скрылись под водой и дороги и даже частично населенные пункты. Сейчас произошло удивительное – вода ушла, открылись все эти пни и даже некоторые дороги. На фото – дорога, которая вела на остров Сондал, она десятилетия была под водой.

Что происходит? Куда ушла вода? Этот вопрос мы задали Николаю Филатову, одному из крупнейших в стране специалистов по комплексному изучению водных объектов, доктору географических наук, член-корреспонденту Российской академии наук, главному научному сотруднику Института водных проблем Севера КарНЦ РАН.

Специально для «Столицы на Онего» он написал текст, который мы публикуем. Отметим, что данный материал с учетом масштаба исследований ученого касается не только карельских озер. Добавим, что после материала Николая Филатова есть мнение Минприроды Карелии и также наши попытка подытожить написанное. Читайте ЗДЕСЬ.