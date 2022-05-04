Ученый: Сброс воды на плотине Лососинная и подтопление деревни Вилга не связаны

Река Вилга, которая протекает в деревне Вилга и река Лососинная, на которой вчера специалисты сделали сброс воды, не сообщаются друг с другом, отметил главный гидролог Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН Андрей Балаганский.

«Река «Лососинная» и река «Вилга» разделены так называемой «водораздельной линией», которая проходит по наивысшим точкам местности. От этого водораздела реки стекают в разные стороны. В данном конкретном случае, поднятие уровня воды связано с превышением количества выпавших осадков Прионежском районе, в том числе, в деревнях Вилга и Лососинная», - сказал ученый.

Подтопление в Вилге случилось из-за обильного таяния снега и льда в предыдущие дни, когда температура воздуха достигала 17С, а также с непрерывными осадками в течение 48 часов.

«Вчера, 13 мая на плотине Лососинная был сделан сброс повышенного уровня воды. Эти меры были сделаны наоборот, чтобы избежать подтопления. Мы ведем почасовой мониторинг уровня воды водохранилища», - отметил замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов.

Сброс позволил к утру 14 мая остановить перелив воды через дорогу Лососсиное на 17 км.

В деревне Вилга работают оперативные республиканские службы, дежурят спасатели КРПСС, идет дорожный ремонт. Угрозы жизни и здоровью граждан не существует.