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Ученый указал 3 признака опасного для купания водоема

Новости. Общество
22:00, 05 Июня 2023
фото: © ria.ru

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Профессор рассказал как распознать водоем, в котором купаться опасно для здоровья.

Купание в первом попавшемся водоеме может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Как распознать реку или пруд, куда нельзя окунаться, даже если очень хочется, рассказал агентству «Прайм» профессор кафедры экономики и управления в ТЭК Государственного университета управления Владимир Линник.

Выбирая место для купания, следует обратить внимание на находящиеся поблизости, особенно выше по течению, промышленные объекты.

Дело в том, что очень часто предприятия осуществляют сброс отходов производства в близлежащие водоемы. Конечно, в последние годы ужесточились экологические требования, в том числе и к системам очистки, установка которых сегодня на производстве обязательна.

«Но никто не может нам гарантировать, что все сбросы проходят через систему очистки, или то, что система фильтров на очистных сооружениях подвергается замене строго в соответствии с регламентом», — объясняет специалист.

Другой неприятной неожиданностью могут стать водоплавающие птицы, которые загрязняют воду отходами жизнедеятельности, что впоследствии может привести к раздражениям на коже или к пищевым отравлениям.

И, конечно же, не следует забывать о вопиющей безответственности самих отдыхающих, которые зачастую абсолютно наплевательски относятся к окружающей среде. Поэтому если вы видите на пляже оставленные ржавые мангалы, мусор и разбитые бутылки, учтите, что все это может лежать и на дне водоема, заключил эксперт.

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