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Ученый-вирусолог рассказал, кто тяжелее перенесет омикрон

Новости. Общество
19:30, 18 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал категорию людей, которая тяжело перенесет омикрон-штамм.

Наибольшую опасность омикрон-штамм коронавируса представляет для людей, который ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались. Такое мнение высказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «URA.RU».

По словам ученого, перенесенный ранее COVID-19 или прививка обеспечат легкое течение болезни при заражении вариантом «омикрон».

«Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к „омикрону“ тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», — пояснил специалист.

Вместе с тем он отметил, что новым штаммам коронавируса все сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как этим людям удалось в течение двух лет продержаться в так называемом иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.

Напомним, трое жителей Карелии находятся на изоляции после контакта с больными «омикроном».

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Комментарии

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кир
2021-12-18 19:41:28
От судьбы не уйдешь. :)
Гость
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