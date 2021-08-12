Училище олимпийского резерва в Карелии объявляет набор студентов по направлениям самбо, кёрлинг и регби

В училище олимпийского резерва в Кондопоге объявлен набор студентов по новым направлениям, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, что теперь в училище олимпийского резерва в Кондопоге будут растить самбистов, кёрлингистов и регбистов.

«Училище олимпийского резерва — очень значимое учебное заведение для Карелии, оно стало первым на Северо-Западе и одиннадцатым в России, где тренируются талантливые ребята, будущий спортивный резерв для сборных команд страны и даже Олимпийские чемпионы!» — сказал Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, к новому учебному году в училище обновили спортинвентарь, закупили новое оборудование, в том числе современный лыжный тренажер Ercolina и покрытие для занятий тхэквондо.

«Ремонтируем кровлю и раздевалки в Ледовом дворце. А к концу сентября планируем полностью завершить ремонт спортивного зала во Дворце спорта», — сообщил глава республики.