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Училище олимпийского резерва в Карелии объявляет набор студентов по направлениям самбо, кёрлинг и регби

Новости. Спорт
12:21, 13 Августа 2021
фото: © Училище Олимпийского резерва

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В училище олимпийского резерва в Кондопоге объявлен набор студентов по новым направлениям, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, что теперь в училище олимпийского резерва в Кондопоге будут растить самбистов, кёрлингистов и регбистов.

«Училище олимпийского резерва — очень значимое учебное заведение для Карелии, оно стало первым на Северо-Западе и одиннадцатым в России, где тренируются талантливые ребята, будущий спортивный резерв для сборных команд страны и даже Олимпийские чемпионы!» — сказал Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, к новому учебному году в училище обновили спортинвентарь, закупили новое оборудование, в том числе современный лыжный тренажер Ercolina и покрытие для занятий тхэквондо.

«Ремонтируем кровлю и раздевалки в Ледовом дворце. А к концу сентября планируем полностью завершить ремонт спортивного зала во Дворце спорта», — сообщил глава республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-08-13 12:55:12
Керлинг и регби-7 как-то не российский исторический спорт, лучше бы исконный хоккей с мячом возродили в Карелии.
Вася
2021-08-13 12:37:45
нервничают в ожидании подарков?))
леха
2021-08-13 12:28:42
Востребованные профессии
Не поц
2021-08-13 12:24:32
А нормальные игровые виды спорта,как теннис, футбол, к примеру, будет в Карелии развиваться? Или только "морды бить ногами", извините, друг другу научат?
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