Учить языки, не выходя из дома: Центр "Инициатива" ищет принимающие семьи для иностранных студентов

Отличная возможность практиковать язык с носителем и найти новых знакомых в разных уголках мира.

На протяжении 15 лет языковой Центр "Инициатива" принимает молодежь, взрослых и людей старшего возраста и помогает им учить русский язык путем полного погружения в языковую среду. Одной из составляющих образовательной программы является проживание в русских принимающих семьях. Любая семья, проживающая в центре Петрозаводска, может практиковать иностранный язык с носителями, найти новых друзей и узнать о жизни и традициях других стран из первых уст.

- Для меня приезд студентов - это праздник, которого я всегда жду, и в тоже время волнуюсь. Вечерами мы много беседуем, рассказываем о своей стране, обычаях, нравах. Смотрим интересные передачи и фильмы. Они с удовольствием, рассказывают о себе, о своей семье. Общение с ними было всегда интересно. Уехав домой, они пишут замечательные письма о том, как им хорошо жилось в Петрозаводске и о желании приехать сюда еще раз, - делится Людмила Соколова.

Программа может длиться от 1 до 12 недель. На это время семья окружает студента заботой и вниманием, угощает традиционными русскими блюдами, знакомит с Петрозаводском. Студенты всегда с удовольствием пробуют русские блины и борщ, участвуют в семейных праздниках. Главная задача принимающей семьи – проявить гостеприимство и помочь иностранному гостю преодолеть языковой барьер. Среди требований к кандидатам - хорошие отношения в семье, комфортные условия проживания. Каждому студенту должна быть предоставлена отдельная комната с необходимой мебелью (стол для занятий, стулья, кровать, шкаф для одежды) и wi-fi. Расходы, связанные с проживанием студента, возмещаются. Познакомиться с опытом принимающих семей, с правилами приема, обязанностями семей можно в группе во "Вконтакте".

Если Вы хотите стать принимающей семьей, Вам нужно заполнить анкету. 30 марта в Центре "Инициатива" пройдет встреча для новых и опытных принимающих семей. Участие по записи. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 965 817 18 91.

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