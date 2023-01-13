«Учитель года Карелии-2022» уехала работать в другой регион

Преподаватель русского языка и литературы петрозаводского Лицея № 1 Наталья Усова, победившая в конкурсе «Учитель года Карелии», переехала с семьей во Владимирскую область.

Талантливый педагог из Карелии теперь будет работать в школе «МИР» в Доброграде Владимирской области. Преподавателю с семьей создали все условия — жилье, адекватная нагрузка. На вопрос почему Наталья ответила кратко — так с семьей решили. Семья — это она с мужем и двое детей. Об этом пишет «Учительская газета».

«В Карелии, республике, приравненной к Крайнему Северу, а в некоторых районах и к Арктической зоне, учителей не хватает. Вопреки заявлениям Сергея Кравцова, министра просвещения РФ, педагоги работают на полторы-две ставки, потом догружают себя классным руководством, и еще „внеурочка“ на них. В итоге приходит в школу учитель затемно и выходит, когда солнца уже нет на небе. Так с ноября по февраль включительно. Тяжело? В декабре особенно. Его доживают на последнем издыхании, хочется только спать, а нужно ударно работать, участвовать во всероссийских олимпиадах школьников. Кстати, лицей № 1, где трудилась учитель Усова, — один из лидеров среди участников школьного и муниципального этапов ВОШ в Карелии. По сути, это титульная образовательная организация, работать в которой всегда непросто, но именно в лицей стремятся те, у кого есть желание заявить о себе и трудиться на результат. Я полагала, что при таком раскладе не уходят: зачем искать что-то еще? Но Наталья Усова ищет посильную нагрузку. Мечтает работать просто учителем: проводить уроки, вдумчиво проверять тетрадки и искать слово», — пишет «Учительская газета».

Издание напомнило, что несколько лет назад Наталья Усова была участницей федеральной программы «Сельский учитель» и работала в школе старинного карельского села Вешкелица.

В 2022 году Наталья Усова стала победительницей регионального конкурса «Учитель года». После этой победы педагог лицея № 1 из Петрозаводска вошла в число финалистов конкурса «Учитель года России».