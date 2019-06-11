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Новости. Общество
13:10, 11 Июня 2019

Учитель истории из Петрозаводска сравнил зарплаты в школах и в "Макдональдсе" и пришел к грустному выводу

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Неоднократный победитель конкурсов "Учитель года", преподаватель истории и обществознания Державинского лицея Максим Иванов выяснил, что учителя получают не многим больше работников фастфуда.

Максим Иванов опубликовал на своей странице в соцсети снимок рекламной афиши популярного фастфуда. В тексте объявления содержалась информация для ищущих работу. Ресторан быстрого питания опубликовал свое финансовое предложение для соискателей - 145 рублей в час.

Учитель истории сравнил указанную в рекламной афише сумму с зарплатой городских педагогов.

"Оплата часа работы в Маке - 145 рублей в час. Оплата работы учителя на ОГЭ, ЕГЭ - 183 рубля 60 копеек в час. Как же учителей высоко ценят...", - написал Максим Иванов, добавив к посту два тега: #яучитель, #янежалуюсь.

Максим Иванов работает в Державинском лицее карельской столицы. С 2005 года он преподает школьникам историю и обществознание. За это время Иванов неоднократно завоевывал титул "Учитель года".

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Комментарии

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кир
2019-06-11 14:11:33
Дмитрий Анатольевич что сказал по этому поводу?
Сандари
2019-06-11 13:39:07
но есть нюанс: 183,60 в час это дополнительная оплата к основной зарплате учителя, в маке - основная
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