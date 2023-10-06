Учитель из Карелии рассказал о работе волонтером на ФКР

Форум классных руководителей проходил в Москве с 3 по 7 октября

В столице прошло одно из главных мероприятий Года педагога и наставника. Учителя из Карелии не только принимали участие в третьем Форуме классных руководителей, но и участвовали в его организации. Педагог из села Шелтозеро Прионежского района Ксения Реполачева участвовала в форуме в прошлом году, а в этот раз поехала волонтером. Ксения подала заявку в волонтерский корпус ФКР в начале сентября. В этом ее поддержали семья, директор и коллеги из Шелтозерской средней школы.

«Было очень интересно посмотреть на форум изнутри, более того, стать частью классной команды организаторов такого масштабного мероприятия, да ещё в Год Педагога и Наставника»

Ксения Реполачева рассказывает, что на форуме волонтеров прозвали «ракетами», ведь главная задача всех волонтеров - быть мобильными, быстро реагировать, менять точки доступа, локации, быстро переключаться с одной деятельности на другую.

«Волонтеров разделили на несколько команд: кто-то отвечал за участников, кто-то работал в прессе, кто-то вел протокол. Я была включена в команду, которая отвечала за лектории. У нас был очень крутой организатор и его не менее крутая команда, который он рулил, как настоящий капитан, заботился, чтобы все были накормлены и подбадривал в минуты усталости. Поэтому 5 дней моей работы на форуме пролетели как один день», ― рассказывает Ксения.

Вместе с участниками волонтеры побывали в Государственном Кремлёвском дворце на концерте, посвященном Дню Учителя. Форум проводит Минпросвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина, а АНО «Диалог Регионы» является стратегическим партнером ФКР.