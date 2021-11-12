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Учитель из Петрозаводска стала призером всероссийского конкурса педагогического мастерства

Новости. Общество
18:00, 29 Ноября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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За лидерство боролись более 500 участников, 24 из них стали финалистами профессионального состязания, сообщили в администрации Петрозаводска.

Учитель петрозаводской гимназии № 17 Ирина Ловчикова заняла второе место на VI Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации». Торжественное награждение победителей и призеров профессионального состязания состоялось в Москве 24 ноября.

С успешным прохождением испытаний поздравил педагогов председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В своем обращении он отметил, что важнейшую роль в историческом просвещении играет талант, профессионализм, мастерство и увлечённость учителя.

Добавим, что в 2021 году заявки на участие в конкурсе направили 506 педагогов. По итогам двух этапов в финал прошли 24 конкурсанта из восьми федеральных округов России.

Проект реализуют фонд «История Отечества» и Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей истории и обществознания». Конкурс нацелен на выявление и поддержку талантливых педагогов, методическое обогащение российской практики преподавания истории в школе.

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