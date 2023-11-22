Учитель из Петрозаводска заняла победное место во всероссийском педагогическом конкурсе

Наталья Гусева, учитель петрозаводской школы № 8 имени Н. Г. Варламова, получила диплом II степени.

В финале всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» по направлению «начальные классы» диплом II степени получила Наталья Гусева, учитель петрозаводской школы № 8 имени Н. Г. Варламова. Об этом в личном профиле сообщила директор учреждения Екатерина Реутова.

Конкурс проходил в Москве.

«Бесконечно горжусь нашей Натальей Владимировной!», — написала директор школы.

«Впереди еще много новых открытий и побед! А сейчас Наталью Владимировну ждет коллектив и любимые ученики 3„В“ класса!», — добавила Екатерина Реутова.