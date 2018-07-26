Учителей на селе хотят освободить от платы за капремонт

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Госдума приступила к работе над поправками к закону об образовании, которые предполагают предоставление компенсаций на оплату взносов на капитальный ремонт для сельских педагогов.
Соответствующий законопроект размещен в электронной базе Госдумы.
"Проект настоящего федерального закона направлен на устранение правового пробела в части уточнения предусмотренных п.8 ст. 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" компенсаций расходов на оплату взносов на капитальный ремонт педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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