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Учителя из Карелии могут попасть на федеральный телеканал

Новости. Общество
11:50, 29 Июля 2022

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Лучшие педагоги выйдут в финал телешоу, и вся страна увидит, как они проводят свои уроки.

Учителя из Карелии подают заявки на участие в телевизионном проекте для педагогов «Классная тема!»

Среди участниц — преподаватель русского языка и литературы петрозаводского Лицея № 1 Наталья Усова. В прошлом году Наталья Михайловна была участницей Всероссийского Форума классных руководителей, собравшего самых сильных учителей региона и страны, для которых помимо образовательных задач важны и воспитание детей, и продвижение престижа профессии. Кроме того, в этом году она победительницей конкурса «Учитель года Карелии-2022» и теперь представляет нашу республику на российском уровне.

Еще одна заявка отправилась из карельского села Шелтозеро от учителя литературы и вепского языка Алеси Анушенковой.

— Участвовать в конкурсах — необходимо, потому что это познавательно и интересно. Узнаешь что-то новое, можешь приобрести опыт, который потом используешь в работе, — считает она.

И — хорошая новость — присоединиться к Наталье Усовой и Алесе Анушенковой могут и другие преподаватели русского языка, математики, истории, географии, физики, химии и биологии. Для этого надо пройти тест и разместить видеовизитку в специальном приложении. Заявки принимаются до 10 августа.

Шоу «Классная тема!» создается по поручению Президента РФ Владимира Путина телеканалом «Россия — 1» и Минпросвещения России при поддержке компании VK.

— Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен. Новое шоу — отличный повод продемонстрировать это и увидеть, почему отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям. Нашим учителям есть, чем поделиться и что рассказать. Желаю удачи всем, кто будет участвовать в отборе, — обратился к участникам телепроекта министр просвещения Сергей Кравцов.

Проект поддерживают участники Форума классных руководителей.

— Коллеги, дерзайте! — пишет на совей странице в соцсети участница ФКР из Карелии, учитель Лоухской средней школы Анастасия Лохова. 

— Думаю, нашим карельским учителям есть, с чем выйти на этот проект! — уверена учитель английского языка Толвуйской школы Юлия Рубцова

Лучшие педагоги выйдут в финал, и вся страна увидит, как они проводят свои уроки. А главный приз — собственная авторская телепрограмма на одном из федеральных телеканалов.

 

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