Учителя из Карелии стали победителями в полуфинале профессионального конкурса

Педагоги петрозаводского Университетского лицея одержали победу в полуфинале Всероссийского конкурса профессионального мастерства.
Команда учителей Университетского лицея стала победителем полуфинала Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа». Об этом информирует паблик лицея.
Сообщается, что конкурс проходил в Санкт-Петербурге 5 и 6 марта. Петрозаводские учителя примут участие в финале в апреле.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске выбрали лучшего классного руководителя.
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