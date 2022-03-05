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Учителя из Карелии стали победителями в полуфинале профессионального конкурса

Новости. Общество
09:49, 07 Марта 2022
фото: УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЛИЦЕЙ г.Петрозаводска / ВК

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Педагоги петрозаводского Университетского лицея одержали победу в полуфинале Всероссийского конкурса профессионального мастерства.

Команда учителей Университетского лицея стала победителем полуфинала Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа». Об этом информирует паблик лицея.

Сообщается, что конкурс проходил в Санкт-Петербурге 5 и 6 марта. Петрозаводские учителя примут участие в финале в апреле.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске выбрали лучшего классного руководителя.

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