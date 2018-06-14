Учителя из Петрозаводска получат гранты президента страны и главы республики

Списки победителей конкурсного отбора лучших учителей были представлены на заседании Общественного совета при министерстве образования Республики Карелия.

В этом году четыре педагога из Карелии будут удостоены президентского гранта в размере 200 тысяч рублей. Еще для пяти учителей предусмотрен грант главы республики в размере 100 тысяч рублей.

Всего на конкурс поступили 23 заявки от педагогов из восьми муниципальных образований республики: Кемского, Костомукшского, Пряжинского, Медвежьегорского, Питкярантского, Прионежского, Суоярвского районов и Петрозаводска.

Экспертизу провела конкурсная комиссия и общественные эксперты, в состав которых вошли представители министерства образования республики, Карельского института развития образования, Республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки, Ассоциация профессиональных образовательных организаций "Совет директоров", педагогической организации "Учитель Республики Карелия", ученого совета ПетрГУ, руководители образовательных организаций.

Основным критерием является наличие у педагога собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе. Также среди критериев - высокие результаты учебных достижений и внеурочной деятельности учащихся, создание учителем условий для адресной работы с различными категориями детей, обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования различных образовательных технологий и непрерывность профессионального развития педагога.

Членам Общественного совета была представлена подробная информация обо всех конкурсантах: география участников, педагогический стаж, имеющиеся награды и звания, образовательные организации и должности.

По результатам экспертизы представленных документов был сформирован рейтинг участников и составлены списки победителей конкурса. Президентского гранта удостоены четыре лучших учителя, все из Петрозаводска: Марина Рыбакова, лицей №1; Елена Кузнецова, Державинский лицей; Наталья Артемьева, средняя школа №10; Светлана Яцковец, средняя школа №27.

Гранты главы Республики Карелия получат пять педагогов: Эльвира Берзина, Ломоносовская гимназия (Петрозаводск); Маргарита Мартынова, Шуйская средняя школа №1; Снежана Софронова, Эссойльская средняя общеобразовательная школа; Светлана Семанова, средняя общеобразовательная школа №3 (Петрозаводск); Наталья Евстратова, Академический лицей (Петрозаводск).

Списки победителей будут направлены на утверждение в министерство образования и науки Российской Федерации и администрацию главы Республики Карелия.