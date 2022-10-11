Учителя из Петрозаводска рассказали об участии в Форуме классных руководителей

Всероссийский форум школьных педагогов прошел в Москве с 22 по 23 октября.

Карельские учителя вернулись со Всероссийского Форума классных учителей, который во второй раз собрал педагогов их разных уголков России в Москве. Семь учителей из Карелии встретились с делегациями из других регионов, приняли участие в дискуссиях, круглых столах и лекциях на самые важные темы для современного педагога. Учитель географии из петрозаводской школы № 2 Наталья Стасилович рассказала, что на форуме удалось пообщаться с командой из разных регионов страны и обменяться опытом.

«Делегация из Карелии не смогла упустить возможность сделать общее фото с коллегами из Дагестана. Для меня особую ценность представляет возможность познакомиться с педагогами из других регионов. Команда Карелии отправилась домой заряженной энергией и новыми идеями», — сказала Наталья Стасилович.

Масштабный форум стал площадкой открытого диалога и обмена опытом профессионального педагогического сообщества страны. Активные учителя Карелии прошли трехэтапный отбор из 67 125 заявок. Учитель немецкого и английского языков и классный руководитель 10А класса петрозаводского лицея № 1 Татьяна Цыплухина рассказала, что участие в форуме — это ее осознанный выбор.

«Форум классных руководителей — это возможность быть в среде флагманов современного образования, инноваций в сфере воспитания, это ресурс для моего развития, а значит, и моих учеников. 10 и 11 классы — это годы становления, самоопределения и самореализации моего 10А и меня как классного руководителя. Я хочу сделать все возможное, чтобы мои ученики были конкурентоспособными, востребованными, могли самостоятельно принимать решения и всегда делать осознанный выбор», — сказала Татьяна Цыплухина.

Педагоги — это те люди, которые закладывают не только знания, но и жизненные ценности и ориентиры целым поколениям. Поэтому важно обмениваться опытом, работать вместе и создавать единое сообщество современных педагогов. На протяжении двух дней Форума классных руководителей учителя общались на круглых столах, искали ответы на актуальные вопросы в сфере педагогики на мастер-классах, обменивались опытом и придумывали совместные проекты, участвовали в активностях партнеров, чтобы воплотить в жизнь свои лучшие идеи и проекты в своем регионе.