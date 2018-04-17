Учителя – по грибы и ягоды, мужья – на поиск спонсоров

Продолжаем публиковать воспоминания депутата Петросовета Галины Васильевой о работе в 1990-2000-е годы.

- В те годы финансисты города начали активно использовать прием некоторого давления на депутатский корпус при принятии или внесении изменений в бюджет города. Они убеждали депутатов, что бюджет необходимо принимать, иначе учителя останутся без отпускных, без зарплаты перед новым годом… Давили на жалость, и это срабатывало. СМИ много об этом писали.

Чиновники во главе с мэром Сергеем Катанандовым на встречах с педагогической общественностью, успокаивая недовольных, советовали учителям для выживания активнее грибы-ягоды собирать, мужей - спонсоров искать, рассказывали, что в других регионах ситуация хуже, чем в Карелии - там по три месяца задерживают зарплату и т.п. Но не все коллективы соглашались с тем, что их призывают равняться на худших. Учителя до сих пор вспоминают эти встречи и перлы чиновников. Новые русские бизнесмены на жалобы учителей предлагали им уходить в бизнес. Правда, они без ответа оставляли законный вопрос педагогов: "А кто ваших детей учить будет?".

Подробнее – в материале "Столицы на Онего".