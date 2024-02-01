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Учительница начальных классов домогалась 11-летнего школьника по соседству с Карелией

Новости. Криминал
11:38, 02 Февраля 2024
фото: © 9nong / Adobe Stock

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В одной из школ Ленинградской области молодая учительница приставала к своему воспитаннику.

Как сообщает портал 47channel.ru, в Токсово Всеволожского района  молодая учительница приставала к своему подопечному. Классная руководительница трогала 11-летнего мальчика в интимных местах, целовала его в губы и разрешала гладить себя, говорится в сообщении портала. 

Как сообщил источник 47channel в полиции, 25-летняя женщина стала классной руководительницей подростка 1 сентября 2023 года. В октябре мальчик понял, что ему очень нравится учительница. Он стал оказывать ей различные знаки внимания и делать комплименты. 

Педагог, в свою очередь, приняла ухаживания ребенка. Она стала часто гладить ученика по голове и оказывать знаки внимания. В ноябре 2023 года 11-летний мальчик пришел в один из кабинетов школы, где его ждала классная руководительница. Женщина начала гладить четвероклассника в интимных местах через одежду. 

На протяжении следующих месяцев учительница неоднократно трогала ребенка, целовалась с ним в губы и позволяла гладить себя в интимных местах. Женщина также переписывалась с ребенком в одном из месседжеров и отправляла ему свои обнаженные фото. 

Через какое-то время фотографии были удалены. Однако переписку увидела мама мальчика. В среду, 31 января, 33-летняя женщина обратилась к директору школы, а на следующий день - в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В тот же день полицейские задержали 25-летнюю учительницу. Уроженка Амурской области, проживающая в Мурино, призналась в преступлении. Известно, что в 2019 году она закончила педагогический колледж, работала в школе Санкт-Петербурга и воспитателем в Кудрово.

Ведется следствие.

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