Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
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Новости. Общество
12:50, 27 Марта 2018

Учитесь в Германии на английском/немецком языке бесплатно

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Узнайте подробности на презентации 4 апреля. Вход свободный.

Центр "Инициатива" приглашает на презентацию "Бесплатное обучение в вузах Германии на английском и немецком языке". Презентация состоится 4 апреля, участие бесплатное по предварительной записи: 67 18 93.

На презентации вы сможете узнать о том, как поступить в вузы Германии, требованиях для поступления, студенческих взносах, льготах и расходах. Вы сможете задать свои вопросы и получить ответы от опытного сотрудника центра "Инициатива".

Обучение в вузах Германии может проходить на английском и немецком языке. На собрании вы сможете подробно узнать о необходимом уровне знания английского или немецкого языка. Как поступить в вуз после окончания 11 класса или российского вуза, как выбрать программу обучения и когда подавать заявку, какие карьерные перспективы ждут выпускника зарубежного вуза – все эти вопросы также будут затронуты на презентации.

Если вы учитесь в 11 классе или в вузе, вы молодой специалист или заботливый родитель – добро пожаловать на презентацию. Узнайте, как получить образование в Европе и изменить свою жизнь!

Будем рады видеть вас на презентации 4 апреля в центре "Инициатива" по адресу: пр. К. Маркса, 20. Записаться на бесплатную презентацию можно по телефону центра: 67-18-93.

На правах рекламы

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Комментарии

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кир
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Учитесь и валите отсель? А регистрацию иностранного агента "Центр Инициатива" имеет?
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