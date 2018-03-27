Учитесь в Германии на английском/немецком языке бесплатно

Узнайте подробности на презентации 4 апреля. Вход свободный.

Центр "Инициатива" приглашает на презентацию "Бесплатное обучение в вузах Германии на английском и немецком языке". Презентация состоится 4 апреля, участие бесплатное по предварительной записи: 67 18 93.

На презентации вы сможете узнать о том, как поступить в вузы Германии, требованиях для поступления, студенческих взносах, льготах и расходах. Вы сможете задать свои вопросы и получить ответы от опытного сотрудника центра "Инициатива".

Обучение в вузах Германии может проходить на английском и немецком языке. На собрании вы сможете подробно узнать о необходимом уровне знания английского или немецкого языка. Как поступить в вуз после окончания 11 класса или российского вуза, как выбрать программу обучения и когда подавать заявку, какие карьерные перспективы ждут выпускника зарубежного вуза – все эти вопросы также будут затронуты на презентации.

Если вы учитесь в 11 классе или в вузе, вы молодой специалист или заботливый родитель – добро пожаловать на презентацию. Узнайте, как получить образование в Европе и изменить свою жизнь!

Будем рады видеть вас на презентации 4 апреля в центре "Инициатива" по адресу: пр. К. Маркса, 20. Записаться на бесплатную презентацию можно по телефону центра: 67-18-93.

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