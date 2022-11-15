Попытка смены директора на предприятии в Петрозаводске довела до уголовного дела

Прокуратура Петрозаводска направила в суд уголовное дело против одного из учредителей коммерческой фирмы, обвиняемого в том, что он пытался сместить с должности генерального директора с помощью фальшивых документов.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый хотел единолично управлять компанией и для этого подделал протокол общего собрания учредителей, содержащий заведомо ложные данные. Из документа следовало, что собрание учредителей уволило директора и назначило на этот пост обвиняемого.

Собранный пакет документов он заверил у нотариуса и представил в налоговую службу, которая приняла решение о регистрации в ЕГРЮЛ. Однако обман вскрылся и дело дошло до суда.

За подобное преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей.