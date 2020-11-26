"Удаленная работа" получила официальный статус в законодательстве России

В законе предлагается указывать в трудовом договоре возможность работать дистанционно на постоянной или временной основе — до полугода, также допускается периодическая работа в удаленном режиме.

Кроме того, в законе определяются случаи, когда работодатель может перевести сотрудника на удаленку без его согласия: при катастрофах, авариях и других случаях, которые угрожают жизни и здоровью всего населения или его части.

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