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"Удаленная работа" получила официальный статус в законодательстве России

Новости. Общество
08:58, 27 Ноября 2020
фото: © REUTERS/Bernadett Szabo
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Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон об удаленной работе.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. 

В законе предлагается указывать в трудовом договоре возможность работать дистанционно на постоянной или временной основе — до полугода, также допускается периодическая работа в удаленном режиме.

Кроме того, в законе определяются случаи, когда работодатель может перевести сотрудника на удаленку без его согласия: при катастрофах, авариях и других случаях, которые угрожают жизни и здоровью всего населения или его части. 

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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