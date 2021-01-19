Удар бокалом по голове прервал досуг жителя Петрозаводска

В одном из увеселительных заведений Петрозаводска молодой человек разбил бокал о голову мужчины, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 38-летний горожанин. Полицейским он рассказал, что неизвестный ударил его в одном из увеселительных заведений города.
В итоге участковый установил 24-летнего подозреваемого. По версии правоохранителей, он подошел к посетителю бара и ударил его бокалом по голове. Бокал разбился, а пострадавшему потребовалась помощь хирурга.
По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
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