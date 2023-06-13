Удар поленом по голове оказался роковым для жителя Карелии

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Пудожского района, сообщили в Следкоме республики.

Суд в Карелии признал жителя Пудожского района виновным в умышленном причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием и судом было установлено, что в январе 2023 года ночью 40-летний мужчина выпивал со своим знакомым спиртное. Вспыхнула ссора, и подсудимый ударил собутыльника поленом по голове, а потом ушел из квартиры.

Потерпевший был госпитализирован, однако от полученной черепно-мозговой травмы скончался.

Суд назначил виновному 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал его компенсировать матери потерпевшего моральный вред в размере 500 тысяч рублей.