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Удар стулом по голове прервал вечеринку друзей на севере Карелии

Новости. Криминал
10:33, 29 Июля 2021
фото: © 123ru.net

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В Карелии мужчина получил удар стулом по голове в разгар дружеских посиделок в баре.

В полицию Беломорского района поступила информация из учреждения здравоохранения, куда был доставлен 52-летний горожанин с ушиблено-рваной раной головы. Пациент рассказал, что травму ему нанёс неизвестный. Полную картину событий из-за дезориентации мужчина восстановить не смог. Об этом сообщает МВД.

Участковый уполномоченный полиции выяснил обстоятельства произошедшего. Он установил, что травму пострадавший получил в местном кафе-баре, где он накануне отдыхал с друзьями. Камеры видеонаблюдения, расположенные в заведении, зафиксировали, как около двух ночи к их столику подошёл молодой человек и, судя по записям, попытался присоединиться к компании. Получив отказ, незнакомец взял стоящий рядом с ним стул, ударил им посетителя и скрылся.

Подозреваемым оказался 26-летний ранее судимый местный житель. В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, что подросток с подружкой приехали из района в Петрозаводск, избили и ограбили пенсионера.

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Комментарии

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кир
2021-07-29 10:43:55
Пьянствовал и отдыхал у нас синонимы.
Гость
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