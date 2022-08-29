Удар табуретом привел одного жителя Карелии в колонию, а другого — на кладбище

В Пудоже свой приговор узнал местный житель, устроивший смертельную драку со своим знакомым, сообщили в прокуратуре республики.

Молодой житель Пудожского района затеял драку, во время которой нанес своему знакомому настолько серьезные травмы, что тот спустя некоторое время умер в больнице.

В суде было установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый и его знакомый вместе выпивали. Начался конфликт, и 26-летний подсудимый избил своего товарища. Удар табуретом по голове привел к открытой черепно-мозговой травме, последствия которой оказались фатальными — пострадавший умер в больнице спустя три недели.

На суде житель Пудожа раскаялся и признал свою вину, объяснив, что совершил преступления под влиянием алкоголя.

С учетом позиции гособвинителя суд отправил пудожанина на 10 лет в колонию строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.