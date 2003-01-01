«Ударил и понял, что она не дышит»: житель Карелии показал, как убил возлюбленную

Жителя Костомукши будут судить за убийство сожительницы.
В ночь на 9 августа в одном из домов на улице Ленина в Костомукше обнаружили тело 50-летней женщины с ножевым ранением. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».
Следователи быстро установили подозреваемого — им оказался 43-летний мужчина, который жил вместе с погибшей. По версии следствия, пара поссорилась, горожанин ударил возлюбленную ножом в шею. От полученной раны она скончалась на месте.
Правоохранители опубликовали видео следственного эксперимента. Мужчина показал, как набросился на лежавшую женщину, взял нож и нанес смертельный удар.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.