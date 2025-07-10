«Ударил в шею и сломал кость»: 49-летнему петрозаводчанину грозит до 8 лет тюрьмы за избиение соседа

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
49-летнему жителю карельской столицы, избившему соседа по общежитию, грозит до 8 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, заявили в МВД Карелии.
Сообщается, что мужчина вошёл в одно из помещений здания во время ссоры потерпевшего с бывшей женой и, придя в ярость от увиденного, ударил оппонента в область шеи, сломав ему кость.
— Телесные повреждения в медицинском учреждении были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, — отметили в ведомстве.
Ранее мы рассказывали, что 36-летний житель Калевальского района может также отправиться в колонию на 8 лет за нанесение множественных побоев знакомому.
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