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«Ударил в шею и сломал кость»: 49-летнему петрозаводчанину грозит до 8 лет тюрьмы за избиение соседа

Новости. Криминал
13:30, 17 Июля 2025
фото: © Столица на Онего

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

49-летнему жителю карельской столицы, избившему соседа по общежитию, грозит до 8 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, заявили в МВД Карелии.

Сообщается, что мужчина вошёл в одно из помещений здания во время ссоры потерпевшего с бывшей женой и, придя в ярость от увиденного, ударил оппонента в область шеи, сломав ему кость.

— Телесные повреждения в медицинском учреждении были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, — отметили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, что 36-летний житель Калевальского района может также отправиться в колонию на 8 лет за нанесение множественных побоев знакомому.

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