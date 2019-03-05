Ударивший сотрудника колонии в Карелии заключенный пойдет под суд

В Сегеже перед судом предстанет 27-летний мужчина-заключенный, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника колонии.

По версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемый, будучи осужденным и отбывающий в колонии, сначала отказался выполнить законные требования сотрудников учреждения, а затем ударил одного из них.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.