Удары ногами и руками по лицу знакомого обошлись жителю Карелии в 50 тысяч рублей

В Пудожском районе суд заставил местного жителя заплатить 50тысяч рублей за избиение знакомого.

В Пудожский районный суд обратился прокурор с иском взыскать 100 тысяч рублей с местного жителя, который избил знакомого.

По заявлению прокурора пудожанин из личных неприязненных отношений нанес множественные удары руками и ногами по лицу знакомого, чем причинил ему нравственные страдания и физическую боль. В связи с чем пострадавший требует компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Агрессивный пудожанин в судебном заседании с иском согласился частично: заметив, что сумма компенсации велика. Факт избиения не оспаривал.

В результате суд удовлетворил частично и взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.