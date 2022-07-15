Удав с игуаной остались без транспорта из-за долгов директора арт-театра в Петрозаводске

Директор арт-театра задолжал почти миллион рублей по алиментам, и приставы арестовали его автомобиль, в котором он перевозил своих "цирковых артистов", сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району находится исполнительное производств о взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Сумма задолженности составляет 900 тысяч рублей.

Приставы стали выяснять, имеется ли у должника какое-либо имущество, чтобы изъять в счет долга, и узнали, что алиментщик является владельцем Mitsubishi Outlander.

Выяснив адрес, приставы попытались встретиться с должником, но он на разговор не выходил, тогда в отношении алиментщика и его движимого имущества сотрудником службы были вынесены постановления о розыске.

В результате приставам удалось установить, что мать неплательщика проживает в Петрозаводске, а сам должник, являясь учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью, со своим арт-театром и цирковыми «артистами»: удавом, игуаной и другими экзотическими животными гастролирует по стране на автомобиле Mitsubishi Outlander.

В тот момент, когда должник- арт-директор приехал в Петрозаводск навестить мать, приставы приехали к нему и препроводили на прием к себе и рассказали о долге по алиментам. Оказалось, что он все знал, просто не платил деньги на содержание своего ребенка – и все.

В наказание суд назначил должнику-алиментщику 20 часов обязательных работ, а также приставы изъяли автомобиль Mitsubishi Outlander и отвезли на штрафстоянку.

"На момент изъятия животных в автомобиле обнаружено не было. Судебным приставом-исполнителем на транспортное средство наложен арест с последующей оценкой и принудительной реализацией в счет погашения задолженности", - рассказали в УФССП.

Также судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом.

Кроме того, если неплательщик после отбытия административного наказания не сделает правильных выводов, то его ждет уголовная ответственность.