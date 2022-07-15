890x80
Реклама
Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
15.07.2022 09:54
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Обновился список автомобилей, арестованных за долги и выставленных на продажу в Карелии
Сегодня 06:40

Удав с игуаной остались без транспорта из-за долгов директора арт-театра в Петрозаводске

Новости. Общество
11:07, 19 Июля 2022
фото: © pxhere

Новости партнеров

Директор арт-театра задолжал почти миллион рублей по алиментам, и приставы арестовали его автомобиль, в котором он перевозил своих "цирковых артистов", сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району находится исполнительное производств о взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Сумма задолженности составляет 900 тысяч рублей.

Приставы стали выяснять, имеется ли у должника какое-либо имущество, чтобы изъять в счет долга, и узнали, что алиментщик является владельцем Mitsubishi Outlander.

Выяснив адрес, приставы попытались встретиться с должником, но он на разговор не выходил, тогда в отношении алиментщика и его движимого имущества сотрудником службы были вынесены постановления о розыске.

В результате приставам удалось установить, что мать неплательщика проживает в Петрозаводске, а сам должник, являясь учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью, со своим арт-театром и цирковыми «артистами»: удавом, игуаной и другими экзотическими животными гастролирует по стране на автомобиле Mitsubishi Outlander.

В тот момент, когда должник- арт-директор приехал в Петрозаводск навестить мать, приставы приехали к нему и препроводили на прием к себе и рассказали о долге по алиментам. Оказалось, что он все знал, просто не платил деньги на содержание своего ребенка – и все.

В наказание суд назначил должнику-алиментщику 20 часов обязательных работ, а также приставы изъяли автомобиль Mitsubishi Outlander и отвезли на штрафстоянку.

"На момент изъятия животных в автомобиле обнаружено не было. Судебным приставом-исполнителем на транспортное средство наложен арест с последующей оценкой и принудительной реализацией в счет погашения задолженности", - рассказали в УФССП.

Также судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом.

Кроме того, если неплательщик после отбытия административного наказания не сделает правильных выводов, то его ждет уголовная ответственность.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2022, 08:45
Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки
18.07.2022, 11:42
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
16.07.2022, 20:50
Кровь обнаружена в квартире исчезнувшей в Петрозаводске девушки
14.07.2022, 18:28
Девушка в зеленом платье пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)
16.07.2022, 21:18
Сосед пропавшей в Петрозаводске девушки может оказаться подозреваемым в ее убийстве (ВИДЕО)
18.07.2022, 12:46
Молчание для ягнят

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.