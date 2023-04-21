«Удивительная история»: глава Петрозаводска рассказал о хитрости маршрутчиков

Владимир Любарский рассказал, как прежние перевозчики отреагировали на начавшуюся транспортную реформу, «возродив из пепла» старый маршрут.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети рассказал о новых маршрутах, которые начали курсировать по карельской столице. Маршруты №№ 14 и 29, как и ранее маршрут № 5, были запущены новым перевозчиком в рамках стартовавшей в городе транспортной реформы.

«Маршрут № 14 теперь обслуживают автобусы большого класса, вместимость которых — более 100 пассажиров. В будни будут работать 13 машин, в выходные и праздники — 10. По 29-му маршруту курсируют автобусы среднего класса — такие же как „пятерки“, начавшие работать в прошлый понедельник. Сам маршрут претерпел изменения — теперь он связывает СКЗ с Центром и Кукковкой», — уточнил Владимир Любарский.

Отдельно глава города рассказал о неожиданной хитрости старых перевозчиков, которые запустили альтернативный маршрут, вернее, «возродили из пепла» старый маршрут № 4, вдобавок сделав проезд по нему дешевле на 10 рублей. При этом ранее возрождение маршрута, отмененного из-за ковида, под разными предлогами откладывалось.

«Удивительная история. Сколько раз в стенах мэрии мы с этими людьми разговаривали, когда они приносили уведомления о повышении платы за проезд. Какие только причины они тогда ни называли — подорожание топлива, запчастей, невыносимо сложные условия работы водителей и прочее. Выходит, когда им можно было возить горожан, у них деньги были? Или деньги появились сейчас? Топливо и запчасти подешевели? Или перевозчики решили работать себе в убыток? Вопросы риторические…», — заметил Владимир Любарский.

По словам градоначальника, власти города в пределах компетенции ГИБДД, МУГАДН и других структур отреагируют на это должным образом.