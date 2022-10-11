Фотограф запечатлела удивительно красивый закат на Ладоге в Карелии (ФОТО)

В Питкярантском районе начали замерзать небольшие проливы Ладожского озера.
Красивейшие фото заката на Ладожском озере были опубликованы в группе краеведческого клуба «Оберег» в Карелии.
«Ну вот и солнышко выглянуло! Закат, Ладога и остров Пёхкямёсаари», — подписала фото их автор.
Как видно на фотографиях, небольшие проливы между островами на Ладоге начинают затягиваться льдом, хотя открытое озеро еще свободно.
Ранее в паблике было опубликовано фото большой стаи лебедей-кликунов, остановившихся отдохнуть на Ладоге.
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