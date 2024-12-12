Удивительное оптическое явление подарила лунная ночь Петрозаводску

Фотограф запечатлела редкое явление в небе над карельской столицей.
Фотограф из Карелии Арина Степенная запечатлела в небе над Петрозаводском редкое явление — лунок гало.
«Прошедшая зимняя ночь, когда ветер шептал свои истории, подарила нам одно из самых завораживающих природных явлений — лунное гало. Это удивительное оптическое явление возникает, когда свет луны преломляется и отражается в кристаллах льда, находящихся в атмосфере», — написала фотограф на своей странице в соцсети сегодня, 15 декабря.
Лунное гало, объяснила Арина Степенная — сияющий ореол вокруг лунного диска. Оно может иметь разные оттенки — от белого до нежно-голубого, и даже розоватого.
«Многие верят, что это явление приносит удачу. Проверим», — написала фотограф.
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