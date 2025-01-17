Удивительный «цветок» вырос на скованном льдом озере в Карелии

Жительница Суоярвского округа засняла причудливую красоту на замерзшем водоеме.

Удивительную красоту, созданную самой природой, запечатлела жительница Суоярвского округа. Фото было опубликовано в группе «Суоярвский вестник».

«Причудливый цветок „вырос“ на нашем озере», — написала сама автор фото.

На фотографии нечто, действительно похожее на распускающийся цветок — если не учитывать, что сейчас январь и озеро сковано льдом.

Зимой уровень воды понизился, лед немного осел — и раскололся вокруг слегка выступающего из воды валуна.