Удивительными снимками диких семей поделились в заповеднике на границе Карелии

В Нижне-свирском заповеднике показали, как животные дорожат семьёй.

Удивительными снимками семей диких обитателей Нижне-свирского государственного заповедника, расположенного в Ленобласти на границе с Карелией, поделились в паблике природоохранной территории 8 июля, в День семьи, любви и верности.

— Медведица нежно охраняет своих малышей, пока они с азартом исследуют мир. Лосиха пробивает путь в глубоком снегу, чтобы её детёныш мог идти рядом — шаг в шаг. Лисья семья не может усидеть на месте — подростки-лисята уже вовсю учатся быть взрослыми, но делают это под внимательным взглядом родителя. Ласточка терпеливо кормит своего птенца — простая, но трогательная сцена, где в каждом движении — нежность и внимание, — написали в паблике.

В заповеднике подчеркнули, что привязанность, поддержка и тепло важны не только людям, а семья — универсальный язык природы.