Пожилые жители Карелии могут пройти врачей благодаря мобильным бригадам

С начала года более 700 пожилых жителей Карелии воспользовались помощью мобильных бригад, чтобы пройти осмотры врачей, рассказали в паблике республиканского Минсоцзащиты 15 сентября.

Нацпроект «Демография» помогает людям старше 65 лет из отдаленных населенных пунктов пристальнее следить за своим здоровьем, экономить свое время и деньги, отметили в источнике. «Такая поддержка особенно важна для одиноких пожилых людей и граждан с ОВЗ, помогает им соблюдать правильную периодичность плановых осмотров», — написали в сообществе.

В Карелии с начала года 710 пожилых граждан воспользовались помощью Комплексного центра соцобслуживания Карелии, чтобы попасть в медицинские учреждения для прохождения узких специалистов, сделать прививки, получить необходимые консультации.

Специалисты забирают пожилых людей у дома, довозят до райцентра, сопровождают в лечебном учреждении и отвозят обратно. Подопечным не нужно заказывать такси, подстраиваться под расписание автобусов и просить кого-то помочь. Они меньше переживают, поскольку рядом всегда находится специалист, готовый ответить на вопросы.

«Удобно, бесплатно и вовремя! Медосмотр хотела пройти уже давно, но вряд ли самостоятельно поехала бы в больницу — слишком далеко, а тут меня и отвезли, и по кабинетам провели, и домой обратно доставили. Все очень внимательные. Я очень довольна. Спасибо», — рассказала Александра Павловна, 73-летняя жительница поселка Стеклянное Пудожского района.

Диспансеризация — одно из ключевых направлений нацпроекта «Здравоохранение». Плановые осмотры граждан 65+ проводятся для ранней диагностики заболеваний, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

Как сообщили в источнике, в Карелии мобильные бригады начали работать с 2020 года. За это время организовали 706 выездов для 3606 граждан. С начала года совершили 144 выезда, в медучреждения доставили 710 человек.

Услуга абсолютно бесплатная.

Выезды проводятся по графику, согласованному с медорганизациями. Чтобы воспользоваться такой возможностью, жителям в возрасте 65+ из удаленных населенных пунктов необходимо обратиться в отделение Комплексного центра по месту жительства, они работают в каждом районе Карелии.

В 2019 году за счет средств федерального бюджета приобрели пять автомобилей Форд Транзит, которые передали в Беломорский, Калевальский, Медвежьегорский, Прионежский и Сортавальский районы. В 2022 году Комплексный центр приобрел современный автомобиль ГАЗель Некст на средства выделенной региональным бюджетом субсидии, который был передан в подразделение по Пудожскому району.

Напомним, ранее мы писали, как подопечные отделения соцреабилитации в Петрозаводске отыграли свой первый концерт.