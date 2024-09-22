Удобрял все на своем пути: житель Петрозаводска пожаловался на мусоровоз с открытым верхом

Пыль и мелкий мусор летели в лобовое стекло водителю.

Петрозаводчанин возмутился мусоровозом, который вез неукрытый груз от моста на улице Правды до кольца на Кукковке у гипермаркета «Лента». Информация об этом появилась в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.

«Мусоровоз с бадьей (пухтой) с неприкрытым верхом, активно удобряя всё на своём пути мелким мусором, вез свой бесценный груз. Пришлось держать довольно большой интервал, чтобы не прилетело в лобовуху»,

— поделился автор поста.

Горожанин отметил, что возить неприкрытый мусор в большегрузах — неуважение к труду убирающих город, а также к водителям, потому что твердые отходы вылететь и повредить автомобиль, которые едет следом.

Ранее мы писали о том, что жители карельской столице пожаловались на неубранный мусор вокруг помоек.