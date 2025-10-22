Умные шлагбаумы начали устанавливать в одном из районов Петрозаводска

В столице Карелии начали появляться первые умные шлагбаумы, которые закрывают проезд для чужого транспорта и повышают безопасность дворовой территории.
Многие автомобилисты Петрозаводска каждый вечер после работы вынуждены кружить вокруг своего дома в поисках свободного места на парковке. Машино-мест в городе катастрофически не хватает, и соседи из близлежащих многоэтажек не стесняются оккупировать чужую придомовую территорию. Но жители дома №4 по улице Лососинская нашли способ решить эту проблему раз и навсегда – они поставили умный шлагбаум.
Инновационный сервис «Ростелекома» позволяет не только исключить несанкционированный заезд чужого транспорта, но и повысить безопасность дворовой территории.
