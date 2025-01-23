«Удочку с руки выбивал»: рыбак рассказал о клёве хищника на Ладоге

Фото с рыбалки на Ладожском озере показал довольный житель Ленобласти.

Фото удачной вылазки на рыбалку появились в сети.

«Ну вот и состоялась рыбалка на Ладоге. Отличная погода и отличный клëв хищника. Щука агрессивная, окунь крупный и забористый, удочку с руки выбивал», — рассказал, поделившись впечатлениями, рыбак.

По словам жителя Ленобласти, они «кайфанули с друзьями по полной, все поймали прилично, у всех рыба на столе будет».

«Не теряйте выходные на диване, гоните на природу, там заряд энергии и адреналина», — посоветовал рыбак и пожелал всем добра.

Ранее мы писали об улетной рыбалке в Карелии.