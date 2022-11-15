Уехавший на машине и пропавший пенсионер нашелся в Карелии

Житель Петрозаводска, пропавший 15 ноября, обнаружен живым.

Об этом говорится в сообщении в группе отряда «ЛизаАлерт» Вконтакте.

Как сообщалось ранее, 71-летний пенсионер уехал на автомобиле ВАЗ 2115 темно-зеленого цвета в неизвестном направлении 15 ноября, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

Сегодня в группе отряда появилось короткое сообщение: «Найден, жив!»