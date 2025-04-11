УФАС оштрафовало фирму за незаконную рекламу в Петрозаводске

Арбитраж поддержал штраф карельского УФАС в отношении микрофинансовой компании.

Антимонопольная служба признала микрофинансовую организацию «Юпитер 6» нарушившей закон о рекламе, рассказали на сайте УФАС Карелии.

В антимонопольный орган обратился Банк России, сообщив о рекламе фирмы «Юпитер 6», которая размещалась на окнах дома в центре Петрозаводска.

В рекламе крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителя информация о ставке по займу от 0,37%. Однако другие важные условия финансовой услуги размещались в сноске мелким шрифтом, недоступным для восприятия.

Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих стоимость займа, и не могли рассчитать свою финансовую нагрузку.

УФАС признало рекламу ненадлежащей и оштрафовало организацию на 120 тысяч рублей.

Микрофинансовая компания попыталась обжаловать штраф, однако арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал позицию антимонопольной службы Карелии.

Нарушитель перечислил штраф в федеральный бюджет и демонтировал незаконную рекламу, сообщили в УФАС Карелии.